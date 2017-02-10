Ученые выявили факторы риска возникновения рака груди

По мнению испанских исследователей, факторы риска возникновения рака груди можно определить еще в детском возрасте, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые из Института здравоохранения Карлоса III провели исследование, в котором приняли участие 3,5 тыс. женщин в возрасте 45-68 лет. Всем испытуемым провели маммографию. Оказалось, что наибольшая маммографическая плотность наблюдалась у женщин, которые родились у матерей старше 39 лет, а также у тех, кто в подростковом возрасте имел рост выше среднего, или кто был очень худым. Рак груди встречался в 5 раз чаще среди тех, у кого плотность составляла 75% и более.

Эксперты объясняют, что риск рака увеличивается в связи с воздействием гормонов и факторов роста в возрасте, когда у девушки начинается развитие груди, что в результате влияет на состав тканей груди.

medicinform.net