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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые выявили факторы риска возникновения рака груди
    Опубликовано: 2017-02-10 10:44:49

    По мнению испанских исследователей, факторы риска возникновения рака груди можно определить еще в детском возрасте, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые из Института здравоохранения Карлоса III провели исследование, в котором приняли участие 3,5 тыс. женщин в возрасте 45-68 лет. Всем испытуемым провели маммографию. Оказалось, что наибольшая маммографическая плотность наблюдалась у женщин, которые родились у матерей старше 39 лет, а также у тех, кто в подростковом возрасте имел рост выше среднего, или кто был очень худым. Рак груди встречался в 5 раз чаще среди тех, у кого плотность составляла 75% и более.

    Эксперты объясняют, что риск рака увеличивается в связи с воздействием гормонов и факторов роста в возрасте, когда у девушки начинается развитие груди, что в результате влияет на состав тканей груди.

    medicinform.net

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