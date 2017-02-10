Омега 3 жирные кислоты помогут в лечении психических заболеваний

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, могут быть использованы для профилактики психических заболеваний, считают американские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые из института медицинских исследований Файнштейна провели исследование, в котором приняли участие 300 подростков и молодых людей, состоящих в группе риска возникновения психических заболеваний. В результате после приема курса омега-3 жирных кислот у большинства испытуемых было отмечено улучшение состояния.

Эксперты считают, что омега-3 жирные кислоты могут оказаться альтернативой лекарствам в плане профилактики и лечения психических заболеваний. Исследователи отмечают, что это исследование поможет найти способ профилактики еще до ухудшения симптомов.

medicinform.net