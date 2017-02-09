До розробки програми розвитку малого та середнього бізнесу на Полтавщині залучать найкращих вітчизняних та закордонних експертів Опубликовано: Таким є один із результатів зустрічі з керівником Фонду Східна Європа Віктором Ляхом, зініційованої у Полтаві головою обласної ради Олександром Біленьким.

- З допомогою експертів Фонду ми запустили у обласній раді ресурс електронних петицій. Далі розширюємо співпрацю - будемо спільно розробляти програму підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу у області. Фонд Східна Європа вже має ряд напрацювань і проектів у питанні соціального підприємництва у 4 областях України. Ми хочемо приєднатись до цієї ініціативи, впроваджувати на Полтавщині передові підходи співпраці з бізнесом. Залучимо до цієї роботи не лише відомих експертів, а й представників підприємців, щоб вибудувати повноцінну систему вирішення проблем, - поділився планами голова Полтавської обласної ради.

А тим часом експерти Фонду привезли до Полтави готові проекти співпраці з громадами області. Особливо цікавились голови районних рад та ОТГ нюансами впровадження програм "Відкрите місто", "Бюджет участі", "Електронні петиції".

- Коли ми починали у 2014 році впроваджувати систему "Відкрите місто", було багато нерозуміння і невіри, особливо з боку комунальнихз підприємств. Та сьогодні маємо результат - громада стала першими нам помічниками у вирішенні насущних проблем. Вони звертаються у режимі он-лайн - ми одразу ж реагуємо. Без писанини і бюрократії, - розповідає Миргородський міський голова Сергій Соломаха.

"І саме налагодження дієвої комунікації, порозуміння "влада-громада" - одне із головних завдань, які ставлять перед собою програми Фонду Східна Європа", - зазначив під час зустрічі голова Фонду Віктор Лях.

- Наші ресурси направлені на вирішення першочергових проблем громад. Та для цього потрібна комунікація, діалог. Впровадження таких проектів, як "Бюджет участі", "Електронні петиції" мобілізують людей навколо гострих питань територій. Це вже ініціативна громада, яка бореться за вирішення саме їх проблем. І чим ширше, масштабніше, активніше буде такий діалог - тим краще для громад. Аналізуючи впровадження проектів ми побачили - 10% проблем територій вирішуються без втручання бюджету. Люди просто мобілізують - і своїми зусиллями покращують життя територій, - говорить Віктор Лях.

На завершення учасники зустрічі погодили розвивати далі співпрацю з Фондом Східна Європа у зазначених напрямках. Тим більше, що такі ресурси як електронні петиції з цього року для діяльності органів місцевого самоврядування є обов'язковими для впровадження. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.