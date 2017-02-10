Налог на недвижимость: когда платить и что грозит должникам

До 1 июля налоговая служба разошлет решения-уведомления и квитанции с суммами налога.

Заплатить нужно до конца августа (в течение 60 дней).

Если платежку просрочить на месяц, придется заплатить штраф в размере 10% от суммы начисленного налога, за второй месяц – 20%. Помимо штрафа, за просрочку начисляется пеня — 0,05% от общей суммы за каждый день просрочки.

В прошлом году, рассказывает юрист Александр Плохотник, решения-уведомления приходили украинцам с большим опозданием, поэтому Фискальная служба приняла решение взимать пеню спустя 60 суток после дня получения платежки.

“Проблемы действительно были. Многие просто получали уже уведомления с пеней и оплачивали. Хотя, если платежка не пришла вовремя, можно было пеню не платить. Я бы сказал, что правильно в этой ситуации, если знаешь, что нужно платить налог на недвижимое имущество, и если платежка не пришла, обратиться в орган Фискальной службы по месту жительства и поинтересоваться, почему так произошло.

Тут нужно еще учитывать, в каком городе проживаете. В некоторых городах необлагаемую налогом площадь пересмотрели. Например, в одном году было 60 метров, потом могли пересмотреть до 80 метров. Из-за этого мог не прийти счет. Нужно разбираться в каждом конкретном случае. Лучше обратиться в фискальную службу по месту жительства и уточнить”, – говорит юрист.

Кроме того, за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ). Согласно этой статьи, максимальная сумма штрафа – 8500 гривен.

В Фискальной службе заявляют, что налог на недвижимость существует во всех странах Европы.

“Во всех странах Европы и большинстве стран мира этот налог существует, и его платят граждане. В Украине он уплачивается в местный бюджет (т.е. бюджет, где проживают граждане, владеющие недвижимостью). В связи с децентрализацией, реформой местного самоуправления, органам местного самоуправления предоставлено больше полномочий”, – цитирует пресс-служба налоговой начальника отдела Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Юрия Тимощука.

Инф. finance.ua