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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Налог на недвижимость: когда платить и что грозит должникам
    Опубликовано: 2017-02-10 09:15:23

    До 1 июля налоговая служба разошлет решения-уведомления и квитанции с суммами налога.

    Заплатить нужно до конца августа (в течение 60 дней).

    Если платежку просрочить на месяц, придется заплатить штраф в размере 10% от суммы начисленного налога, за второй месяц – 20%. Помимо штрафа, за просрочку начисляется пеня — 0,05% от общей суммы за каждый день просрочки.

    В прошлом году, рассказывает юрист Александр Плохотник, решения-уведомления приходили украинцам с большим опозданием, поэтому Фискальная служба приняла решение взимать пеню спустя 60 суток после дня получения платежки.

    “Проблемы действительно были. Многие просто получали уже уведомления с пеней и оплачивали. Хотя, если платежка не пришла вовремя, можно было пеню не платить. Я бы сказал, что правильно в этой ситуации, если знаешь, что нужно платить налог на недвижимое имущество, и если платежка не пришла, обратиться в орган Фискальной службы по месту жительства и поинтересоваться, почему так произошло.

    Тут нужно еще учитывать, в каком городе проживаете. В некоторых городах необлагаемую налогом площадь пересмотрели. Например, в одном году было 60 метров, потом могли пересмотреть до 80 метров. Из-за этого мог не прийти счет. Нужно разбираться в каждом конкретном случае. Лучше обратиться в фискальную службу по месту жительства и уточнить”, – говорит юрист.

    Кроме того, за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ). Согласно этой статьи, максимальная сумма штрафа – 8500 гривен.

    В Фискальной службе заявляют, что налог на недвижимость существует во всех странах Европы.

    “Во всех странах Европы и большинстве стран мира этот налог существует, и его платят граждане. В Украине он уплачивается в местный бюджет (т.е. бюджет, где проживают граждане, владеющие недвижимостью). В связи с децентрализацией, реформой местного самоуправления, органам местного самоуправления предоставлено больше полномочий”, – цитирует пресс-служба налоговой начальника отдела Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Юрия Тимощука.

    Инф. finance.ua

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