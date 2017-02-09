Грипп в Украине: за неделю заболели 180 тысяч человек Опубликовано: Один украинец умер от осложнений, вызванных гриппом.

В период с 30 января по 5 февраля гриппом и ОРВИ заболели более 183 тысяч человек. Также зарегистрирован один летальный случай в результате осложнения заболевания гриппом.

По информации Минздрава Украины, среди заболевших 65,1% составляют дети в возрасте до 17 лет.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины находится на уровне прошлой недели и составляет 430,7 на 100 тыс. населения. В этом сезоне четко прослеживается более ранняя эпидемическая активность гриппа (пик заболеваемости на 52 недели) в отличие от прошлого сезона, когда заболеваемость достигла своего пика на пятой неделе", – говорится в информации.

При этом ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Киеве был зафиксирован рост заболеваемости гриппом на 8,4%. Причем заболевших стало больше и среди взрослых, и среди детей.

Ранее стало известно, что вторая волна гриппа в Украине продлится до апреля. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.