Один украинец умер от осложнений, вызванных гриппом.
В период с 30 января по 5 февраля гриппом и ОРВИ заболели более 183 тысяч человек. Также зарегистрирован один летальный случай в результате осложнения заболевания гриппом.
По информации Минздрава Украины, среди заболевших 65,1% составляют дети в возрасте до 17 лет.
"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины находится на уровне прошлой недели и составляет 430,7 на 100 тыс. населения. В этом сезоне четко прослеживается более ранняя эпидемическая активность гриппа (пик заболеваемости на 52 недели) в отличие от прошлого сезона, когда заболеваемость достигла своего пика на пятой неделе", – говорится в информации.
При этом ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен.
Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Киеве был зафиксирован рост заболеваемости гриппом на 8,4%. Причем заболевших стало больше и среди взрослых, и среди детей.
Ранее стало известно, что вторая волна гриппа в Украине продлится до апреля.
Инф. korrespondent.net