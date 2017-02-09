Комиссия Украина-НАТО обсудила обострение на Донбассе Опубликовано: Все страны Альянса выразили единодушную поддержку Украины.

Комиссия Украина-НАТО на уровне постоянных представителей провела заседание связи с обострением в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook утром в четверг, 9 февраля.

По данным чиновницы, комиссия выразили поддержку Украине.

"Вчера в связи с недавним обострением в Авдеевке состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей в Альянсе. Все страны НАТО выразили единодушную поддержку Украины, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", – написала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что страны-члены НАТО не сомневаются относительно того, что именно Россия и ее ставленники ответственны за эскалацию ситуации на Донбассе.

"Союзники подтвердили, что отмена санкций против России невозможна, потому что не выполняются Минские договоренности, которые являются единственным путем решения конфликта. Именно поэтому НАТО продолжит политическое давление на Россию, метаний по этому поводу не будет", – сообщила политик.

Климпуш-Цинцадзе также анонсировала сегодняшнюю встречу премьер-министра Владимира Гройсмана с руководством НАТО в Брюсселе.

Ранее в НАТО заявляли, что Украина остается топ-приоритетом повестки дня Альянса. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.