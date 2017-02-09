Грузия будет с безвизом уже в марте.
Вступление в силу либерализации визового режима для Украины ожидается 12 июня. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter в четверг, 9 февраля.
"Согласно оценкам, визовая либерализация для Грузии вступит в силу 29 марта, для Украины – 12 июня", – написал он.
Напомним, триалог по визовой либерализации с Украиной должен начаться 28 февраля. После завершения триалога за украинский безвиз должен проголосовать Европарламент, а после этого утвердить Совет ЕС.
Ранее сообщалось, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает летом.
Инф. korrespondent.net