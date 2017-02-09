Украина получит безвиз 12 июня – СМИ Опубликовано: Грузия будет с безвизом уже в марте.

Вступление в силу либерализации визового режима для Украины ожидается 12 июня. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter в четверг, 9 февраля.

"Согласно оценкам, визовая либерализация для Грузии вступит в силу 29 марта, для Украины – 12 июня", – написал он.

Напомним, триалог по визовой либерализации с Украиной должен начаться 28 февраля. После завершения триалога за украинский безвиз должен проголосовать Европарламент, а после этого утвердить Совет ЕС.

Ранее сообщалось, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает летом. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.