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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина получит безвиз 12 июня – СМИ
    Опубликовано: 2017-02-09 16:00:53

    Грузия будет с безвизом уже в марте.
    Вступление в силу либерализации визового режима для Украины ожидается 12 июня. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter в четверг, 9 февраля.
    "Согласно оценкам, визовая либерализация для Грузии вступит в силу 29 марта, для Украины – 12 июня", – написал он.
    Напомним, триалог по визовой либерализации с Украиной должен начаться 28 февраля. После завершения триалога за украинский безвиз должен проголосовать Европарламент, а после этого утвердить Совет ЕС.
    Ранее сообщалось, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает летом.

    Инф. korrespondent.net

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