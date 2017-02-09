ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ОБГОВОРИЛИ НА ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

8 лютого 2017 року, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак представив проект Національної стратегії поводження з відходами.

За його словами, обговорення Національної стратегії поводження з відходами у профільному Комітеті ВР є одним з важливих етапів консультацій.

«Цей стратегічно важливий документ понад півроку розробляли десятки українських та європейських фахівців. Насправді зроблена титанічна робота. Триває широке обговорення в експертних та громадських групах на рівні Мінприроди та інших заінтересованих міністерств. Свої пропозиції також надали і члени оновленої Громадської ради при Мінприроди. Результати цієї роботи показують, що Україна готова до ухвалення стратегічних рішень. Країна має отримати Національну стратегію поводження з відходами. Досить критики без підґрунтя - потрібен конструктив», - зазначив Міністр.

Водночас Остап Семерак відзначив, що дискусія у Комітеті була продуктивною, а всі конструктивні зауваження будуть враховані в остаточній версії документа.

«Вкотре наголошую, що впорядкування тіньового багатомільйонного ринку відходів відкриє шлях для інвесторів і покладе край ситуації, коли кілька «спритників» заробляють надприбутки, а українці мають стихійні сміттєзвалища та озера хімікатів»,- підкреслив Остап Семерак.

Міністр також закликав представників медіа долучитися до висвітлення процесу створення та ухвалення Національної стратегії поводження з відходами.

«Українці мають розуміти, як держава планує виходити із сміттєвого колапсу, а також усвідомлювати, наскільки важлива зміна усталених підходів до поводження зі сміттям для екологічної безпеки країни. Ніхто не зможе краще донести це до кожного, крім представників медіа - четвертої влади в країні», - резюмував Остап Семерак.

