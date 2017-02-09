Голодание способствует продлению жизни

По мнению исследователей из американского Национального института старения, разумное голодание является наиболее эффективным способом продления срока жизни в 2 раза и сохранения здоровья.

Ученые провели ряд крупных исследований на тему голодания и влияния его на продолжительность жизни. Исследования проводились на животных, в ходе которых установили, что система питания, которая дает живому организму лишь минимально необходимое количество калорий способствует поддержанию здоровья мозга, сердечно-сосудистой системы, других важнейших органов.

Также эксперты заявили, что голодание многократно задерживает процесс старения. Они сообщили, что значительный позитивный эффект во время исследований дала диета, когда животные голодали через день.



medicinform.net