  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Голодание способствует продлению жизни
    Опубликовано: 2017-02-09 16:04:38

    По мнению исследователей из американского Национального института старения, разумное голодание является наиболее эффективным способом продления срока жизни в 2 раза и сохранения здоровья.

    Ученые провели ряд крупных исследований на тему голодания и влияния его на продолжительность жизни. Исследования проводились на животных, в ходе которых установили, что система питания, которая дает живому организму лишь минимально необходимое количество калорий способствует поддержанию здоровья мозга, сердечно-сосудистой системы, других важнейших органов.

    Также эксперты заявили, что голодание многократно задерживает процесс старения. Они сообщили, что значительный позитивный эффект во время исследований дала диета, когда животные голодали через день.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...