По мнению исследователей из американского Национального института старения, разумное голодание является наиболее эффективным способом продления срока жизни в 2 раза и сохранения здоровья.
Ученые провели ряд крупных исследований на тему голодания и влияния его на продолжительность жизни. Исследования проводились на животных, в ходе которых установили, что система питания, которая дает живому организму лишь минимально необходимое количество калорий способствует поддержанию здоровья мозга, сердечно-сосудистой системы, других важнейших органов.
Также эксперты заявили, что голодание многократно задерживает процесс старения. Они сообщили, что значительный позитивный эффект во время исследований дала диета, когда животные голодали через день.