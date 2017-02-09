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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Седина – наследственный фактор
    Опубликовано: 2017-02-09 13:44:07

    Причиной возникновения седых волос у женщин является наследственность. Стресс и питание влияют на этот процесс значительно меньше, чем считалось ранее, сообщили британские исследователи из онкологического института Даны Фэбер.

    Ученые провели исследование, в котором пригласили добровольно поучаствовать 200 пар идентичных и неидентичных сестер-близняшек в возрасте от 59 до 81 года, проживающих в Дании. В результате специалисты установили, что поседение определяется практически только генетическими факторами и не зависит от образа жизни. Однако установлено, что химическая завивка и окрашивание ускоряют процесс поседения, добавили исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эксперты также сообщили, что облысение связано тоже с генетическими факторами. Однако потеря волос теменной части связано с образом жизни и факторами экологии.

    medicinform.net

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