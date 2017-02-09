Седина – наследственный фактор

Причиной возникновения седых волос у женщин является наследственность. Стресс и питание влияют на этот процесс значительно меньше, чем считалось ранее, сообщили британские исследователи из онкологического института Даны Фэбер.

Ученые провели исследование, в котором пригласили добровольно поучаствовать 200 пар идентичных и неидентичных сестер-близняшек в возрасте от 59 до 81 года, проживающих в Дании. В результате специалисты установили, что поседение определяется практически только генетическими факторами и не зависит от образа жизни. Однако установлено, что химическая завивка и окрашивание ускоряют процесс поседения, добавили исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Эксперты также сообщили, что облысение связано тоже с генетическими факторами. Однако потеря волос теменной части связано с образом жизни и факторами экологии.

medicinform.net