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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Все больше людей зависят от мобильников
    Опубликовано: 2017-02-09 13:24:06

    В Великобритании около 70% владельцев мобильных телефонов страдают "номофобией", сообщает ВВС.

    Компания SecurEnvoy провела масштабное исследование, в ходе которого выяснила, что большинство людей страдают "номофобией".

    Неологизм образован от английских слов no mobile phobia и означает чувство сильного беспокойства и страха у человека, который боится на продолжительное время остаться без своего любимого смартфона. Также, выяснили специалисты, у более 40% имеется по два телефона, чтобы всегда оставаться на связи.

    Эксперты отметили, что больший страх расставания с мобильником испытывают представительницы прекрасного пола. Также специалисты отметили, что число людей, испытывающих дискомфорт от расставания с мобильником, растет с каждым годом.

    medicinform.net

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