Все больше людей зависят от мобильников

В Великобритании около 70% владельцев мобильных телефонов страдают "номофобией", сообщает ВВС.

Компания SecurEnvoy провела масштабное исследование, в ходе которого выяснила, что большинство людей страдают "номофобией".

Неологизм образован от английских слов no mobile phobia и означает чувство сильного беспокойства и страха у человека, который боится на продолжительное время остаться без своего любимого смартфона. Также, выяснили специалисты, у более 40% имеется по два телефона, чтобы всегда оставаться на связи.

Эксперты отметили, что больший страх расставания с мобильником испытывают представительницы прекрасного пола. Также специалисты отметили, что число людей, испытывающих дискомфорт от расставания с мобильником, растет с каждым годом.

medicinform.net