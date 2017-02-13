Больные десны могут быть признаком диабета

По мнению американских медиков из Университета Нью-Йорка, 90% людей с болезнями десен находятся в группе повышенного риска возникновения диабета.

Ученые провели исследование, в ходе которого в течение двух лет наблюдали за 3 тыс. испытуемых. В результате наблюдений выяснилось, что 93% больных периодонтитом имели факторы, повышающие риск возникновения диабета. Усиливающим фактором при заболеваниях десен являлся избыточный вес.

В результате эксперты пришли к выводу, что в стоматологических кабинетах должны быть глюкометры, позволяющие измерить уровень сахара в крови, чтобы стоматолог сразу определил риск возникновения диабета у пациентов с воспалением во рту. Пациентам с периодонтитом, в свою очередь, ученые рекомендуют не затягивать с обследованием на уровень сахара в крови.

medicinform.net