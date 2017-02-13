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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Больные десны могут быть признаком диабета
    Опубликовано: 2017-02-13 16:04:35

    По мнению американских медиков из Университета Нью-Йорка, 90% людей с болезнями десен находятся в группе повышенного риска возникновения диабета.

    Ученые провели исследование, в ходе которого в течение двух лет наблюдали за 3 тыс. испытуемых. В результате наблюдений выяснилось, что 93% больных периодонтитом имели факторы, повышающие риск возникновения диабета. Усиливающим фактором при заболеваниях десен являлся избыточный вес.

    В результате эксперты пришли к выводу, что в стоматологических кабинетах должны быть глюкометры, позволяющие измерить уровень сахара в крови, чтобы стоматолог сразу определил риск возникновения диабета у пациентов с воспалением во рту. Пациентам с периодонтитом, в свою очередь, ученые рекомендуют не затягивать с обследованием на уровень сахара в крови.

    medicinform.net

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