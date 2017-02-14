Ученые создали устройство для удаления тромбов

Американские исследователи разработали устройство, с помощью которого появилась возможность извлекать тромб из сосудов, и предотвращать возникновение инсульта, сообщает Reuters.

Авторы устройства сообщили, что аппарат получил название Solitaire Flow Restoration Device. Он представляет собой тонкую трубку, которую вводят в артерию в ноге, исходя из результатов рентгена.

Наконечник трубки раскрывается и захватывает тромб и извлекает его. Эта процедура позволяет восстановить нормальный кровоток.

Эксперты в ходе тестирования нового устройства установили, что аппарат восстановил кровоток у 61% пациентов. Исследователи надеются, что их изобретение сможет совершить переворот в лечении заболеваний сосудов.



medicinform.net