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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые создали устройство для удаления тромбов
    Опубликовано: 2017-02-14 13:24:32

    Американские исследователи разработали устройство, с помощью которого появилась возможность извлекать тромб из сосудов, и предотвращать возникновение инсульта, сообщает Reuters.

    Авторы устройства сообщили, что аппарат получил название Solitaire Flow Restoration Device. Он представляет собой тонкую трубку, которую вводят в артерию в ноге, исходя из результатов рентгена.

    Наконечник трубки раскрывается и захватывает тромб и извлекает его. Эта процедура позволяет восстановить нормальный кровоток.

    Эксперты в ходе тестирования нового устройства установили, что аппарат восстановил кровоток у 61% пациентов. Исследователи надеются, что их изобретение сможет совершить переворот в лечении заболеваний сосудов.

    medicinform.net

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