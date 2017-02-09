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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мозг начинает стареть уже в 45 лет
    Опубликовано: 2017-02-09 19:44:04

    Ранее считалось, что старение мозга у человека начинается в 60 лет, однако британские исследователи установили, что этот процесс начинается раньше, а именно к 45 годам, сообщает ВВС.

    Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, в котором приняли участие 7 тыс. человек в возрасте от 45 до 70 лет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эксперимент продолжался на протяжении 10 лет. В течение всего этого времени испытуемые регулярно проходили тесты, которые оценивают память, словарный запас, восприятие речи на слух.

    Эксперты выяснили, что умственные способности снижаются уже в 45-49 лет – на 3,6%. С возрастом этот процесс прогрессирует. В 65-70 лет умственные способности падают на 9,6% у мужчин, и на 7,4% у женщин

    medicinform.net

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