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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Авокадо поможет справиться со стафилококковой инфекцией
    Опубликовано: 2017-02-09 19:24:09

    Вещества, содержащиеся в авокадо, противодействуют агрессивным и устойчивым к антибиотикам инфекциям, которыми наполнены больницы во всем мире. Это позволит успешнее бороться со стафилококковой инфекцией, сообщили датские исследователи из Университета Копенгагена.

    Ученые провели эксперимент, в ходе которого установили, что механизм, заложенный в мембране бактерий, отталкивает антибиотики при их поступлении. Это делает бактерии устойчивыми к препаратам. Однако вещество, содержащееся в авокадо, способно сломать этот механизм.

    Данное открытие смог сделать аспирант Джез Гитз Холлер, открыв новые возможности при разработке новых лекарств для борьбы с устойчивыми к антибиотикам стафилококками. Теперь ученые озадачены получением действующего вещества авокадо в лабораторных условиях, чтобы открытие не навредило тропическим лесам.

    medicinform.net

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