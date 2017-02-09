Авокадо поможет справиться со стафилококковой инфекцией

Вещества, содержащиеся в авокадо, противодействуют агрессивным и устойчивым к антибиотикам инфекциям, которыми наполнены больницы во всем мире. Это позволит успешнее бороться со стафилококковой инфекцией, сообщили датские исследователи из Университета Копенгагена.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого установили, что механизм, заложенный в мембране бактерий, отталкивает антибиотики при их поступлении. Это делает бактерии устойчивыми к препаратам. Однако вещество, содержащееся в авокадо, способно сломать этот механизм.

Данное открытие смог сделать аспирант Джез Гитз Холлер, открыв новые возможности при разработке новых лекарств для борьбы с устойчивыми к антибиотикам стафилококками. Теперь ученые озадачены получением действующего вещества авокадо в лабораторных условиях, чтобы открытие не навредило тропическим лесам.



medicinform.net