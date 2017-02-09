Найден способ лечения болезни Паркинсона

Путем пересадки здоровых нервных клеток в мозг больного болезнью Паркинсона удалось добиться успехов в лечении ранее неизлечимой болезни, сообщили японские исследователи из Института репродуктивной медицины при Университете Киото.

Ученые сообщили, что испытали свой метод на обезьянах. Специалисты вырастили здоровые нервные клетки из стволовых клеток. Выращенные клетки были пересажены четырем животным с болезнью Паркинсона. В результате, через 6 месяцев у животных восстановилась подвижность лап. Через год обследование показало, что пересаженные нервные клетки прижились и восстановили ранее разрушенные нейроны мозга.

Эксперты напомнили, что болезнь Паркинсона поражает преимущественно пожилых людей. Она сопровождается дрожанием конечностей, затруднением движений. Ученые надеются, что их прорыв станет начальной точкой в эффективном лечении этого недуга.

medicinform.net