МРТ сканирование можно будет проводить в 6 раз быстрее

Американские исследователи из Калифорнийского университета в Беркли смогли разработать алгоритм, который позволяет ускорить сканирование МРТ в несколько раз, сообщает Reuters.

Ученые объяснили, что использовали принцип получения изображения, напоминающий сжатие информации в графических JPEG-файлах. Новый алгоритм позволяет сканировать МРТ не все точки исследуемого участка, а только отдельные, размещенные вразброс. После исследования изображение заполняется по заданному алгоритму. Новый метод позволяет сократить время исследования в 6 раз, утверждают специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Эксперты пояснили, что важность сокращения времени проведения МРТ связана с тем, что этот процесс дорогостоящий, кроме того, длительная процедура усложняет обследование детей.



medicinform.net