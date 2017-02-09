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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • МРТ сканирование можно будет проводить в 6 раз быстрее
    Опубликовано: 2017-02-09 14:44:22

    Американские исследователи из Калифорнийского университета в Беркли смогли разработать алгоритм, который позволяет ускорить сканирование МРТ в несколько раз, сообщает Reuters.

    Ученые объяснили, что использовали принцип получения изображения, напоминающий сжатие информации в графических JPEG-файлах. Новый алгоритм позволяет сканировать МРТ не все точки исследуемого участка, а только отдельные, размещенные вразброс. После исследования изображение заполняется по заданному алгоритму. Новый метод позволяет сократить время исследования в 6 раз, утверждают специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эксперты пояснили, что важность сокращения времени проведения МРТ связана с тем, что этот процесс дорогостоящий, кроме того, длительная процедура усложняет обследование детей.

    medicinform.net

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