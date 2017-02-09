Мінськ-2: Україні слід чітко висловити свою позицію

Мінські угоди, які раніше дали змогу тимчасово знизити активність ведення бойових дій на сході, не вирішують проблеми миру та захисту територіальної цілісності України. Ситуація в Авдіївці, десятки загиблих та поранених українських воїнів, жертви серед мирного населення підтверджують це. Тому Україна має сформувати свою чітку позицію щодо нового витку російської агресії, представити її на міжнародній арені та, використовуючи всі доступні дипломатичні методи, захищати власну територіальну цілісність та громадян.

Таку думку висловив президент УСПП, відомий політичний та громадський діяч Анатолій Кінах в прямому ефірі на одному з вітчизняних телеканалів.

На прохання журналіста він прокоментував скандал навколо заяви посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про можливість проведення виборів на Донбасі і за присутності російських військ. На думку лідера вітчизняної ділової спільноти, таке висловлювання, з яким не можна погодитись, свідчить про стомленість ЄС чи певних його країн від неспроможності України чітко сформулювати та захищати власну позицію.

«Необхідно розуміти, що Мінськ-2 не веде до миру, а його алгоритм не відповідає національним інтересам. Першочерговим пунктом домовленостей має бути беззаперечне відновлення Україною контролю за своїм кордоном, відведення російської зброї та військових з нашої території. 400 км. зараз нам непідконтрольні – це «дике поле». За таких обставин ні про які вибори не може вестись й мова», - вважає Анатолій Кінах.

Він нагадав, що натхненниками Мінських домовленостей вступають переважно Франція та Німеччина, в яких скоро пройдуть вибори. Передвиборчі настрої впливають на позицію цих країн. Тому україні треба чітко формулювати свої національні інтереси і доводити їх правоту всьому світові.

Ділова спільнота, громадянське суспільство вимагає від Президента, уряду та парламенту сформувати позицію України, що відповідала б національним інтересам: територіальної цілісності та захисту громадян на окупованій території. Відштовхуючись від неї, активізувати переговори в Нормандському форматі, долучивши США, апелювати до потреби безумовного виконання партнерами Будапештського меморандуму.

«Зараз імітувати мир, незважаючи на негативні тенденції, просто небезпечно. Необхідно, в першу чергу, безумовно, дипломатичними, політичними шляхами повертати собі територіальну цілісність, бути активними на міжнародній арені, на перемовинах», - підсумував Анатолій Кінах.