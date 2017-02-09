Україна має адекватно відреагувати на погіршення ситуації на сході Опубликовано: Третій рік поспіль перебуваючи в стані війни, маючи чисельні жертви серед військових, цивільного населення, величезні економічні втрати, Україна має сформувати чітку позицію, щодо подальшого плану дій та дотримуватись її. В разі посилення агресії необхідно вводити військовий стан на територіях Донецької та Луганської областей. Це рішення, яке мало бути прийняте ще влітку 2014 року, було б в такому разі правильним. Додатковою загрозою є й те, що держава в цих регіонах, по суті, втрачає монополію на використання сили в межах чинного законодавства: про це свідчать чисельні «розборки» на пунктах пропуску, організація вже своєрідного бізнесу на війні, контрабанда тощо.

Таку думку висловив президент УСПП Анатолій Кінах в прямому ефірі телеканалу NewsOne.

Саме це він вважає причиною нещодавньої блокади активістами шляхів на окуповані частини Донеччини, що широко обговорюється нині в публічному просторі.

На його переконання, необхідно покласти край незаконній торгівлі, якщо вона має місце, корупційним проявам чи іншим подібним речам, що апріорі не повинні бути, тим паче в регіонах, які страждають від військової агресії.

Анатолій Кінах вважає, що Україна як держава повинна довести спроможність захищати своїх громадян, в тому числі і на територіях, де ведуться бойові дії, які є окупованими. Де б не мешкали громадяни нашої держави:на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, в Криму, на небезпечних прифронтових землях, вони залишаються громадянами україни і мають знаходитись під захистом та в полі турботи держави.

«Це своєрідний іспит для держави та інститутів влади на спроможність захищати власних громадян та консолідувати суспільство. Повертаючись до тематики потреби чи її відсутності введення військового стану, хочу нагадати, що це є обов’язком, а не правом президента. В разі, якщо ситуація погіршуватиметься, таке рішення необхідно прийняти», - переконаний громадський діяч, лідер ділової спільноти України. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.