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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Из Кривого Рога планируют запустить чартеры в Болгарию, Черногорию и Грузию
    Опубликовано: 2017-02-09 13:00:09

    На данный момент наиболее вероятны чартерные авиаперелеты в болгарский Бургас.

    Летом текущего года из аэропорта Кривого Рога планируется запуск чартерных рейсов в болгарский Бургас. Об этом сообщает портал ЦТС со ссылкой на директора предприятия Игоря Лашина.

    Ожидается, что рейсы будет выполнять компания Bravo Airways.

    "Планируется открытие чартерных рейсов в Бургас", — заявил директор аэропорта. По его словам, рейсы из Кривого Рога в Болгарию в последний раз выполнялись в 2015 году авиакомпанией "Урга".

    Также администрация аэропорта ведет сейчас переговоры с авиакомпанией Anda Air об открытии чартерных программ в Грузию и Черногорию. Перевозчик планирует летать по маршрутам Кривой Рог — Батуми и Кривой Рог — Тиват.

    Напомним, что летом 2016 года Bravo Airways открыла чартерные рейсы из Кривого Рога в Анталию. Рейсы выполнялись один раз в неделю на самолете McDonnell Douglas MD-83. Благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Bravo аэропорт смог увеличить пассажиропоток почти в семь раз.

    Авиакомпания "Браво" сообщала, что с 7 февраля прекратит полеты по внутреннему маршруту Киев — Одесса, билеты на который ранее продавались по цене от 500 грн. В настоящее время она не готова выполнять рейсы по такой цене, а пассажиры не готовы платить больше. Межу тем она планирует возобновить их в летнюю навигацию 2017 года.

    Инф. delo.ua

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