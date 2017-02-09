Мезоботокс — методика устранения морщин без негативных последствий для мимики

Инъекции ботулотоксина сегодня невероятно популярны — сравнительно высокая цена не отпугивает клиентов клиник эстетической медицины, и даже при ограниченном семейном бюджете женщина зачастую выкраивает средства на проведение этой дорогостоящей процедуры. Желание выглядеть молодо в любом возрасте чаще всего побеждает любые аргументы «против», особенно сегодня, когда в дополнение к классической методике введения ботулотоксина появилась и ее модификация, получившая название мезоботокс.

Вначале скажем несколько слов о классической процедуре. Под действием ботулинического токсина типа А, который вводится внутримышечно, развивается временный паралич мимических мышц. Мышца не погибает, она просто на какое-то время теряет способность сокращаться. Благодаря этому эффекту и происходит разглаживание поверхностных и глубоких морщин, и значительно улучшается рельеф кожи, которая действительно выглядит моложе.

Недостаток классической методики — в том же параличе мимических мышц. На протяжении всего периода действия препарата вам гарантировано полное отсутствие мимики — лицо кажется «застывшим», на нем не отражаются ваши эмоции, и внешне такое «кукольное» выражение лица не всегда соответствует вашим ожиданиям.

Теперь поговорим о мезоботоксе — в чем принципиальное отличие этой процедуры? Ботулинический токсин вводится в поверхностные слои дермы, и действует лишь на самые мелкие мимические мышцы, которые тесно вплетены в подкожные структуры. Какое преимущество это дает на практике? Мезоботокс практически не затрагивает крупные мышцы, которые отвечают за мимику, а, значит, данная процедура позволяет сохранить полный объем мимической активности.

Еще одно неоспоримое достоинство процедуры — возможность применения в деликатных зонах. В местах, где кожа тонкая и нежная, а подкожный слой практически отсутствует, введение ботулотоксина классическим методом противопоказано, и единственным вариантом в данном случае является внутрикожное введение препарата. Мезоботокс позволяет разгладить морщины в области лба, позволяет устранить «гусиные лапки» в уголках глаз. Показанием для применения мезоботокса являются морщины на переносице, морщины между бровями и над верхней губой. Можно использовать инъекции в области шеи и в зоне декольте.

centr-molodosti.ru