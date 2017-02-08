Остап Семерак: «На території України виявлено 344 багатотонажні накопичувачі промислових відходів» Опубликовано: Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак переконаний, що нинішню екологічну ситуацію в країні ускладнює техногенний вплив української промисловості, яку Україна успадкувала від радянської влади.

«Безпека експлуатації багатотоннажних накопичувачів промислових відходів на території України - проблема не нова. Проте на широке експертне обговорення вона виноситься вперше. Мінприроди ініціювало її обговорення, розуміючи потенційну екологічну загрозу, яку несе ця проблема для довкілля та здоров’я людей. Наразі це питання не лише внутрішнє. Від подальших кроків української влади у його вирішенні нині залежить і репутація країни на транскордонному рівні», - зазначив Остап Семерак.

За словами Міністра, обговорення проблеми розташування багатотоннажних накопичувачів промислових відходів сьогодні надважливе в контексті комплексної стратегічної роботи, яку проводить Уряд України у формуванні нової політики поводження з відходами.

«Офіційні дані обласних реєстрів місць видалення відходів свідчать, що в Україні близько 200 багатотоннажних накопичувачів промислових відходів. Водночас дані, отримані Мінприроди у співпраці з міжнародним проектом з безпеки хвостосховищ свідчать, що їх кількість значно більша і становить 344 об’єкти. Це говорить про те, що на місцях володіють недостатньо повною інформацією і ця проблема потребує детальнішої інвентаризації»,- зазначив Остап Семерак.

За даними міжнародного проекту найбільша кількість таких об’єктів розташована на території Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

Під час прес-конференції Міністр презентував базу даних багатотонажних накопичувачів промислових відходів (хвостосховищ), які після експертного обговорення будуть нанесені на інтерактивну мапу Мінприроди (https://ecomapa.gov.ua/) і стануть доступними широкому загалу.

Остап Семерак подякував німецьким партнерам і представникам проекту за підтримку та відзначив, що в рамках його реалізації вдалося: створити базу даних накопичувачів промислових відходів в Україні, визначити рейтинг цих об’єктів за рівнем потенційної небезпеки, провести аналіз відповідності українського законодавства вимогам Директиви 2006/21/ЄС, розробити дорожню карту з її імплементації в контексті підвищення безпеки хвостосховищ та розробити Методологію підвищення безпеки хвостосховищ як практичний інструмент.



Варто відзначити, що упорядкування управління відходами видобувної промисловості - це ще один крок до виконання Україною вимог Угоди про асоціацію.



Міністр також повідомив, що в подальшому буде проведена повна інвентаризація хвостосховищ, що дозволить розпочати роботу з розробки проектів щодо їх закриття та рекультивації.

«Головне завдання, над яким сьогодні працює команда Мінприроди за активної підтримки потужної армії українських екологів, – підвищення рівня екологічної безпеки до європейського. Впровадження Директиви про управління відходами видобувної промисловості – сфера відповідальності не лише Мінприроди, а ще ряду міністерств і відомств. Вірю, що в цій непростій справі ми об’єднаємо зусилля і мінімізуємо будь-які екологічні загрози», - зазначив Міністр. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.