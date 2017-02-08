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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Украине заработает новый сервис денежных переводов
    Опубликовано: 2017-02-08 12:00:15

    Сервис, основанный в Лондоне, будет работать в Украине через российскую платежную систему.
     
    Сервис денежных переводов WorldRemit запустился в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Кроме Украины, WorldRemit запустится в Армении, Беларуси и Казахстане. Как сообщается, сервис будет работать в сотрудничестве с российской платежной системой Contact.

    В своем комментарии о целесообразности выхода WorldRemit на рынки четырех новых стран основатель компании Исмаил Ахмед сделал упор на мигрантов, которые работают за рубежом и ищут инструмент для пересылки денег домой.

    Инф. delo.ua

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