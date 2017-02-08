В Украине заработает новый сервис денежных переводов

Сервис, основанный в Лондоне, будет работать в Украине через российскую платежную систему.



Сервис денежных переводов WorldRemit запустился в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме Украины, WorldRemit запустится в Армении, Беларуси и Казахстане. Как сообщается, сервис будет работать в сотрудничестве с российской платежной системой Contact.

В своем комментарии о целесообразности выхода WorldRemit на рынки четырех новых стран основатель компании Исмаил Ахмед сделал упор на мигрантов, которые работают за рубежом и ищут инструмент для пересылки денег домой.

Инф. delo.ua

