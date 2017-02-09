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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Какие соки надо пить, чтобы противостоять старению
    Опубликовано: 2017-02-09 18:24:18

    Согласно результатам исследования, включение фруктовых соков в диету поможет снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и некоторых других заболеваний


    Команда ученых из университета г. Глазго провела исследование, которое было призвано в очередной раз доказать пользу антиоксидантов для организма человека. Антиоксиданты — это вещества, которые уменьшают разрушительное воздействие свободных радикалов — основного источника болезней и старения — на клетки организма.

    Согласно результатам исследования, включение фруктовых соков в диету поможет снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и некоторых других заболеваний. Ученые проанализировали химический состав нескольких видов соков и подсчитали количество антиоксидантов, содержащихся в них. Исследователи обнаружили, что в виноградном, яблочном и клюквенном соках содержится повышенно количество полезных химических соединений.


    Особое внимание ученые обращали на наличие в соках химических соединений — полифенолов. Ранее было доказано, что полифенолы, являясь сильными антиоксидантами, уничтожают свободные радикалы и помогают человеку обрести здоровье, предохраняя от хронических заболеваний.
    Результаты исследования показали, что виноградный сок содержит наибольшее количество самых разнообразных полифенолов, а также запас антиоксидантов, эквивалентный обнаруженному недавно в красных винах Бордо.
    Не все соки полезны одинаково. Однако, включив в ежедневный рацион виноградный, грейпфрутовый, яблочный с мякотью и клюквенный соки, вы увеличите количество полифенольных антиоксидантов в организме, помогая ему бороться со многими хроническими заболеваниями.

    medicus.ru

     

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