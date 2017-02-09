Клубника: плод любви и витаминов

Любимое всеми романтиками лакомство — клубника — не просто красивая и вкусная ягода, но еще и очень полезная. Японцы выявили, что клубника богата витамином С, питательными веществами, способствующими предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых опухолей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Поэтому перед употреблением ученые советуют не срывать с клубники зеленые листики, поскольку в открывшихся дырочках вырабатывается фермент, который убивает ценный витамин С. А ещё нежирная и малокалорийная клубника — неотъемлемая часть многих диет.



Японцы считают клубнику таким же символом любви, как цветок розы. Японская легенда гласит, если вам попалась двойная клубничка, нужно разделить половинки и одной из них угостить своего избранника, тогда взаимная любовь и счастье гарантированы. А с научной точки зрения в клубнике содержаться самые приятные для нашего организма вещества — эндорфины. Так называемые «гормоны радости» улучшают настроение и обостряют чувства.



medicus.ru