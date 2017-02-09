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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гидроколонотерапия для похудения
    Опубликовано: 2017-02-09 09:24:50

    За счет вывода из кишечника шлаков весом до 1,5 – 2 кг происходит снижение веса. Уже после первого сеанса можно заметить, что область живота подтянулась и уменьшилась.


    После очищения происходит нормализация обмена веществ на фоне избавления от хронической интоксикации, что также ведет к потере веса от 2 до 3 кг за курс.


    Кроме того, строго следуя методике, во время проведения курса необходимо придерживаться легкой диеты и не есть в течение 2−х часов после каждого сеанса.

    Это тоже дает положительные результаты в борьбе с лишним весом.

    medicus.ru

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