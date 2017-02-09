Гидроколонотерапия для похудения

За счет вывода из кишечника шлаков весом до 1,5 – 2 кг происходит снижение веса. Уже после первого сеанса можно заметить, что область живота подтянулась и уменьшилась.



После очищения происходит нормализация обмена веществ на фоне избавления от хронической интоксикации, что также ведет к потере веса от 2 до 3 кг за курс.



Кроме того, строго следуя методике, во время проведения курса необходимо придерживаться легкой диеты и не есть в течение 2−х часов после каждого сеанса.

Это тоже дает положительные результаты в борьбе с лишним весом.



medicus.ru