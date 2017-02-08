Как вернуть аппетит

Потеря аппетита может быть связана с множеством причин. Чаще всего, вынужденное голодание провоцируют различные заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастрит. Но нередко тяга к пище пропадает из-за разного рода психологических проблем, начиная с обычного нервного напряжения, стресса и вплоть до так называемой анорексии. Поэтому, чтобы исключить все эти неприятные явления, в первую очередь нужно обратиться к терапевту, который затем направит вас к гастроэнтерологу, психологу или диетологу.



Иногда потерю аппетита вызывают и некоторые препараты. Например, это могут быть такие антибиотики, как эритромицин, а также некоторые препараты для лечения артритов, снятия отеков и снижения давления, болеутоляющие средства.



Вернуть аппетит при отсутствии каких-либо недугов помогут некоторые продукты. В первую очередь, это различные соленья и маринады. Все зависит от вкусовых пристрастий – и обычная сельдь, и самые изысканные закуски будут действовать одинаково. Поэтому старайтесь приступать к еде не с основного блюда, а, как положено, с закуски. Почаще готовьте себе мясные бульоны или отвары. Если они вам не слишком нравятся, то подойдут любые заливные блюда, в том числе холодец. Хороши и многие соусы на основе отваров и бульонов, например, красный соус. Они тоже в состоянии увеличивать секрецию желудочного сока. Обратите внимание на то, что и соусы, и блюда должны быть приготовлены именно на бульонах, а не на бульонных кубиках.



Отличный стимулятор аппетита – обычная белокочанная капуста. Причем в разных видах. Поможет и квашеная, но лучше всего подойдет свежевыжатый капустный сок. По возможности, во время приготовления пищи старайтесь использовать различные специи, пряные травы. Словом, все то, что делает нашу еду вкуснее и разнообразнее.

Надо помнить и о том, что немаловажную роль в возбуждении аппетита играет наша реакция на красиво накрытый стол. Вы можете еще не попробовать ни одного кусочка, но перед хорошо оформленными блюдами, красивой сервировкой стола и ароматом пищи будет сложно устоять.



medicus.ru