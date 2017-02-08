Занятия музыкой улучшают мозговую деятельность

Музыкальные занятия значительно улучшают мозговую деятельность, к такому выводу пришли специалисты из американского Северо-западного университета. Кроме того, их исследование позволяет утверждать, что музыка обостряет слух, что распространяется на все виды звуков, включая речь, даже в шумном помещении, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые, под руководством нейробиолога Нины Краус, провели эксперимент: 20 взрослых добровольцев смотрели какой-либо фильм на свой выбор и в то же время слышали произносимые на китайском языке слова, звучащие как нота «ми», в разных тонах. Значение слов в китайском языке различается в зависимости от тона, с которым его произносят, однако никто из англо-говорящих участников эксперимента об этом не знал.



Половина добровольцев при этом к 12−летнему возрасту как минимум шесть лет занимались игрой на каком-либо музыкальном инструменте, остальные не занимались музыкой. «Даже несмотря на концентрацию внимания на фильме и то, что звуки не имели для них никакого лингвистического или музыкального значения, обучавшиеся музыке субъекты гораздо лучше различали три разных тона, чем не музыканты», — рассказал исследователь Патрик Вонг. Ученые были удивлены, выяснив, что изменения происходили в стволовой части мозга, отвечающей за критические функции организма, например, дыхание и сердцебиение. Ранее считалось, что восприятие музыки происходит в коре головного мозга, а стволовая часть не имеет никакого отношения к обработке музыки.



medicus.ru