В старости кофеин укрепляет сердце

Привычка пить черный чай, кофе или употреблять другие напитки, содержащие кофеин, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. К такому выводу пришел доктор Джеймс Гринберг (James Greenberg) с коллегами из Бруклинского колледжа Нью-Йоркского университета (Brooklyn College of the City University of New York).



В течение двух лет с помощью опросов ученые определяли уровень употребления чая или кофе у 6594 человек в возрасте от 32 до 86 лет, не страдавших исходно сердечно-сосудистой патологией. Всех исследуемых разделили на 4 группы – те, кто употреблял менее 0,5 чашки в день: те, кто употреблял от 0,5 до 2 чашек; от 2 до 4 чашек; более 4 чашек в день.

Оказалось, что у лиц, старше 65 лет потребление кофеин-содержащих напитков обратно связано с риском сердечной и коронарной смертности и зависит от дозы употребляемого чая или кофе: чем больше потребление кофеина, тем лучше состояние сердечно-сосудистой системы. При этом для лиц, моложе 65 лет этот защитный эффект кофеина не наблюдался. сообщает Кардиосайт.



medicus.ru