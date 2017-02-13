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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Высокие дозы добавок с витамином Е повышают хрупкость костей
    Опубликовано: 2017-02-13 13:04:05

    Высокие дозы витамина Е способствуют потери плотности костной ткани и увеличивают риск переломов, считают японские исследователи.

    Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах с дефицитом витамина Е, которые получали соответствующие добавки с витамином в значительно больших дозах, чем содержится в натуральных продуктах. В результате оказалось, что кости мышей становились более хрупкими, сообщили специалисты.

    Эксперты отмечают, что продукты, богатые витамином Е (масла, зеленые крупнолистовые овощи, орехи), безопасны для здоровья костей. Опасение вызывают дозы добавок витамина, принимаемые дополнительно.

    medicinform.net

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