Высокие дозы добавок с витамином Е повышают хрупкость костей

Высокие дозы витамина Е способствуют потери плотности костной ткани и увеличивают риск переломов, считают японские исследователи.

Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах с дефицитом витамина Е, которые получали соответствующие добавки с витамином в значительно больших дозах, чем содержится в натуральных продуктах. В результате оказалось, что кости мышей становились более хрупкими, сообщили специалисты.

Эксперты отмечают, что продукты, богатые витамином Е (масла, зеленые крупнолистовые овощи, орехи), безопасны для здоровья костей. Опасение вызывают дозы добавок витамина, принимаемые дополнительно.



medicinform.net