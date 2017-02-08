Облысение у мужчин будут лечить волосами, взятыми с ног

Американские медики предложили использовать для лечения облысения у мужчин пересадку их волос с ног на голову, сообщает Reuters.

Как сообщают медики, на данный период новая методика была испробована на двух добровольцах. У каждого из них врачи выделили около 1000 волосяных фолликул с ног и трансплантировали их в область линии роста волос на голове. Около 80% пересаженного материала прижилось, и волосы начали нормально расти, сообщили специалисты.

Эксперты, разработавшие новую методику, считают ее очень перспективной. Согласно статистическим данным, треть мужчин во всем мире в возрасте 25-55 лет подвержены андрогенному облысению (имеющему гормональную природу), дополнили исследователи.

medicinform.net