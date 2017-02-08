Кофеин не действует на «сов»

Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что кофеин не влияет на людей-сов, которые чувствуют себя более бодро в ночное время и сложно просыпаются рано утром, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование группы студентов. Выяснилось, что кофеин никак не влияет на «сов», но зато способен нарушить режим сна у «жаворонков». Однако в наши дни почти все студенты относятся к «совам», поэтому результаты могут несколько искажать действительность. Необходимо также учесть, что метаболизм кофеина отличается у разных людей.

По этой причине специалисты не советуют пить перед сном напитки, содержащие кофеин, даже если вы «сова». В свою очередь, «жаворонкам», столкнувшимся в последнее время с бессонницей, стоит проверить объем потребления кофеина.

medicinform.net