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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Витамин А поможет избежать рака кожи
    Опубликовано: 2017-02-08 17:24:58

    Ежедневный прием витамина А снижает риск возникновения рака кожи, считают американские исследователи.

    Группа ученых под руководством дерматолога Maryam Asgari изучила степень риска возникновения рака кожи у 70 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 50 до 76 лет, которые употребляли продукты, богатые витамином A, или принимали препараты витамина A. Выяснилось, что ретинол - основной компонент витамина A защищает от самой опасной разновидности рака кожи – меланомы. Специалисты сообщили, что наиболее выраженный защитный эффект наблюдался на открытых участках кожи у женщин.

    Было обнаружено, что употребление продуктов, богатых витамином A (печени, яиц, молока), не приводило к снижению риска возникновения рака кожи. Положительный эффект вызывал только регулярный прием препаратов витамина A - риск заболевания снижался на 60%, а в результате приема более чем 1,2 г в сутки – на 74%, пишет NewsMedical.

    medicinform.net

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