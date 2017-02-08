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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Витамин В3 снижает риск возникновения болезни Альцгеймера
    Опубликовано: 2017-02-08 14:44:30

    Американские исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что витамин В3, содержащийся в мясе, рыбе, картофеле, злаках, способствует улучшению работы памяти и снижает риск возникновения болезни Альцгеймера, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В ходе исследования лабораторным грызунам давали питьевую воду с добавкой витамина В3. В результате выяснилось, что у мышей значительно снизился уровень фосфорилированного тау-протеина, который связан с возникновением болезни Альцгеймера. Кроме того, мыши показали лучшие результаты тестов на память.

    Эксперты пока не могут исключать, что в больших количествах витамин В3 может быть токсичен, потому исследования его воздействия на организм будут продолжены.

    medicinform.net

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