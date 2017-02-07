Intel запатентовала ноутбук с изогнутым корпусом

Американская Intel намерена разработать ноутбук, корпус которого полностью будет иметь изогнутую форму.

Американская компания Intel запатентовала ноутбук с изогнутым корпусом. Об этом пишет The Leaker.

В настоящее время ряд компаний-производителей выпускают изогнутые телевизоры и мониторы, однако по числу такие модели значительно уступают стандартным. Одним из примеров является ноутбук Acer Predator 21 X: устройство оснащено изогнутым монитором, при этом основная часть его корпуса имеет плоскую форму.

Согласно тексту патента, Intel намерена разработать ноутбук, корпус которого полностью будет иметь изогнутую форму. Помимо рисунков устройства в закрытом и открытом виде, в документе изображен экран, который отделяется от корпуса. Вероятно, он включит в себя возможности планшетного компьютера.

Технические данные ноутбука не сообщаются. В патенте также не объясняется причина выбора формы. Предполагается, что изогнутые компьютеры могут быть более эргономическими, например при размещении на коленях. В то же время при размещении на столе такой ноутбук будет меньше подвержен перегреву.

ЛIГАБiзнесIнформ