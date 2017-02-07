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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Благодаря ЗСТ с Канадой доход от экспорта может достичь $250 млн
    Опубликовано: 2017-02-07 09:00:58

    В Минэкономразвития отмечают, что заключение торгового соглашения с Канадой сможет повысить доход Украины от экспорта до $250 млн.

    Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой через пять лет сможет повысить доход Украины от экспорта до $250 млн в год. Как передает корреспондент ЛІГА.net, об этом сегодня журналистам заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

    " Вступление этого соглашения в силу означает отмену 98% существующих пошлин. Мы хотим в течении пяти лет выйти на цифры, в десять раз большие, чем сейчас, а сейчас у нас $26 млн", - отметила она.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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