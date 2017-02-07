Благодаря ЗСТ с Канадой доход от экспорта может достичь $250 млн

В Минэкономразвития отмечают, что заключение торгового соглашения с Канадой сможет повысить доход Украины от экспорта до $250 млн.

Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой через пять лет сможет повысить доход Украины от экспорта до $250 млн в год. Как передает корреспондент ЛІГА.net, об этом сегодня журналистам заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

" Вступление этого соглашения в силу означает отмену 98% существующих пошлин. Мы хотим в течении пяти лет выйти на цифры, в десять раз большие, чем сейчас, а сейчас у нас $26 млн", - отметила она.

ЛIГАБiзнесIнформ

