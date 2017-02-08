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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые создали кровь пятой группы
    Опубликовано: 2017-02-08 13:24:19

    Хенрик Клаузен (Henrik Clausen) из университета Копенгагена (University of Copenhagen) и его коллеги из ряда университетов Франции, США и Швеции, а также – из американской компании ZymeQuest, разработали технологию превращения крови любой группы в кровь группы 0, которую можно переливать всем пациентам.


    Самой идее преобразования группы крови — четверть века. В 1980−х американские учёные показали, что фермент, выделенный из зелёных кофейных бобов, может удалить антиген B с поверхности красных кровяных клеток. Но, как пишут авторы исследования в статье в Nature Biotechnology, главным препятствием внедрения этой технологии в клиническую практику была нехватка эффективных ферментов.


    Теперь международная группа исследователей открыла, что фермент от бактерии Bacteroides fragilis очень хорошо удаляет антиген B, а фермент от бактрии Elizabethkingia meningosepticum — удаляет антиген A. Оба этих фермента запускают высокоэффективные каталитические реакции, так что, к примеру, расход фермента от Bacteroides fragilis, в расчёте на определённый объём крови, оказывается в тысячу раз меньшим, чем фермента кофейных бобов.
    Таким образом, специальный раствор, содержащий найденные учёными ферменты, способен быстро превратить кровь групп A, B и AB в кровь группы 0.

    medicus.ru

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