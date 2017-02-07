Диета — смертельный враг волос

Нет секрета в том, что полноценное питание — основа красоты и здоровья. Сегодняшняя гонка за худобой и увлечение диетами приводит к ухудшению внешнего вида волос и к их выпадению.

Каждая трапеза должна содержать продукты, богатые витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами и протеином, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

«Многие женщины не завтракают утром, пропускают обед, зато потом балуют себя хорошим ужином, — говорит доктор Филип Кингсли из Лондона, уже много лет специализирующийся в области трихологии (наука о строении и лечении волос). — Но для укрепления волосяных фолликул необходимо именно по утрам получать полноценное питание».

Так что стройность стройностью, а чтоб овсянка по утрам была!



medicus.ru