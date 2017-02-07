  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • «Изнашивание» позвоночника начинается еще в детском возрасте
    Опубликовано: 2017-02-07 13:24:00

    Шотландские ученые, изучив магнитно-резонансные изображения (МРИ) позвоночника 154 детей одиннадцатилетнего возраста, которых не жаловались на боль в спине, обнаружили аномалии дисков в поясничном отделе практически у каждого десятого ребенка.

    Наиболее часто выявлялись участки разрушения и выпячивание дисков. Только в трех случаях у детей с аномалиями позвоночных дисков при целенаправленном и тщательном опросе было выявлено появление боли в спине, которая была кратковременной и имела четкую связь с травмой (падением на спину).


    Ученые стали активно комментировать работу шотландских неврологов. Так доктор Scott Boden, директор Emory Spine Center и профессор ортопедической хирургии Emory University School of Medicine (Atlanta, USA) образно сказал, что «Всегда следует помнить, что мы должны лечить проявления болезни и пациента, а не результаты обследования!».


    И все же, если у ребенка в детстве выявляются патология позвоночника, то родителям следует обратить внимание на такие аспекты жизни своего отпрыска, как ограничение их пребывания за компьютером, увеличение физической активности за счет игровых видов спорта и плавания, не перегружать ранец (он должен весить не более 10% от массы тела ребенка) или использовать ранец на колесах. Кроме того, правилами жизни такого ребенка должны стать умеренность в еде, снижающая риск возникновения ожирения, исключение контакта с табачным дымом.
    Эти правила, хотя и не устранят повреждения позвоночных дисков, однако снизят вероятность появления хронической боли в спине во взрослой жизни.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...