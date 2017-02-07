«Изнашивание» позвоночника начинается еще в детском возрасте

Шотландские ученые, изучив магнитно-резонансные изображения (МРИ) позвоночника 154 детей одиннадцатилетнего возраста, которых не жаловались на боль в спине, обнаружили аномалии дисков в поясничном отделе практически у каждого десятого ребенка.

Наиболее часто выявлялись участки разрушения и выпячивание дисков. Только в трех случаях у детей с аномалиями позвоночных дисков при целенаправленном и тщательном опросе было выявлено появление боли в спине, которая была кратковременной и имела четкую связь с травмой (падением на спину).



Ученые стали активно комментировать работу шотландских неврологов. Так доктор Scott Boden, директор Emory Spine Center и профессор ортопедической хирургии Emory University School of Medicine (Atlanta, USA) образно сказал, что «Всегда следует помнить, что мы должны лечить проявления болезни и пациента, а не результаты обследования!».



И все же, если у ребенка в детстве выявляются патология позвоночника, то родителям следует обратить внимание на такие аспекты жизни своего отпрыска, как ограничение их пребывания за компьютером, увеличение физической активности за счет игровых видов спорта и плавания, не перегружать ранец (он должен весить не более 10% от массы тела ребенка) или использовать ранец на колесах. Кроме того, правилами жизни такого ребенка должны стать умеренность в еде, снижающая риск возникновения ожирения, исключение контакта с табачным дымом.

Эти правила, хотя и не устранят повреждения позвоночных дисков, однако снизят вероятность появления хронической боли в спине во взрослой жизни.



medicus.ru