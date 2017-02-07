Киннитерапия: новомодная панацея

С недавних пор на Мальте набирает обороты интерес к новой щадящей методике излечения самых разных заболеваний, которая находится на стыке гомеопатии и традиционной медицины. Дело в том, что группа британских исследователей, изучавшая различные продукты питания с целью выявления их лекарственных свойств, выявили необыкновенные особенности Kinnie – любимой мальтийцами газировки местного производства. Kinnie в течение шести лет испытывали на добровольцах, которые были обязаны выпивать не менее литра этого напитка в день и подробно фиксировать изменения своего самочувствия.



Известно, что в состав секретного рецепта Кинни входит букет пряных трав. Их сочетание совершенно случайно оказалось целебным, и регулярное употребление напитка хорошо помогает при головных болях, повышенном потоотделении, водобоязни, снимает сонливость.

Ученым удалось доказать, что постоянное употребление Kinnie содействует значительному улучшению состояния пациентов с простатитом, утомляемостью и эректильной дисфункцией. Кроме того, вскоре завершается очередной этап клинических исследований, посвященный влиянию Kinnie на излечение более серьезных заболеваний. Уже ясно, что список диагнозов, которые могут быть устранены при помощи Kinnie, будет очень длинным. Информация о новых возможностях Kinnie просочилась в британскую прессу, и общественный интерес к этой теме постоянно растет. На Мальту уже прибывают первые kinnie-туристы – в Англии Kinnie отсутствует в свободной продаже, и ввозится только для нужд исследователей, а на Мальте его можно покупать в неограниченных количествах.