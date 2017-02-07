Валяться в грязи полезно для настроения и иммунитета

Обмазывание грязью может быть полезно не только для иммунной системы, но и для поднятия настроения. Так считают британские ученые. Ходит немало историй о том, как «полезные бактерии», живущие обычно в земле, якобы помогают снова почувствовать вкус к жизни людям с самыми серьезными болезнями, в том числе с раком легких. И вот специалисты из Бристольского университета решили проверить, насколько эти истории соответствуют действительности. И стали лечить этими же бактериями мышей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В результате, как сообщают ученые через специализированный журнал Neuroscience, выяснилось: в мозгу этих животных вырабатывается дополнительное количество серотонина.

Интересно, что действие современных антидепрессантов основано на активизации производства организмом именно этого «счастливого» вещества. А недостаток серотонина, считают ученые, приводит к возникновению у людей депрессии.



Валяться в грязи

Бристольские специалисты признают: пока рано однозначно утверждать, что бактерия Mycobacterium vaccae, стимулируя нейроны серотонина, является природным антидепрессантом, в этой направлении нужно еще работать и работать.

«Это исследование способствует нашему пониманию того, как организм общается с мозгом и почему здоровая иммунная система так важна для поддержания психического здоровья, — говорит доктор Крис Лаури, руководивший экспериментом. — Так что нам надо всерьез подумать над тем, не следует ли нам всем почаще валяться в грязи».

Работа доктора Лаури и его коллег, говорит он, помогает также понять, почему дисбаланс иммунной системы приводит к тому, что человек становится уязвимым перед депрессиями и испытывает перепады настроения.



Настроение и иммунитет

Исследования в этой сфере проводят и канадские ученые. В Джорджтаунском университете недавно было выявлено, что серотонин передается между ключевыми клетками иммунной системы, а также то, что это вещество обладает способностью активировать иммунную реакцию организма на то или иное событие.

А это позволяет предположить, что серотонин способен восстанавливать здоровую иммунную систему у людей, которые страдают депрессией и легко заражаются всевозможными инфекциями.

С другой стороны, возможно также, что серотонин — и основанные на его активизации антидепрессанты — могут настолько активировать иммунную систему, что включится «автоиммунитет», и организм начнет атаковать сам себя.

«Мы пока не знаем, как такие препараты сказываются на иммунной системе, — объясняет ведущий канадский исследователь Джерард Ахерн, — так что мы должны выяснить, какую роль на самом деле играет серотонин в функционировании иммунных клеток».



medicus.ru