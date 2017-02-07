  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Йога улучшает умственную деятельность
    Опубликовано: 2017-02-07 18:24:35

    Занятие йогой улучшают кровообращение, укрепляет позвоночник, суставы и мышцы. Врачи также отмечают, что неспешные упражнения улучшают умственную деятельность.


    — Классическая йога — это индийский комплекс упражнений для души и тела, — объясняет преподавательница столичного спортивного комплекса ”Идеал” Виктория Рыбачук, 48 лет. — Если приучить детей с малых лет делать упражнения, они будут расти спокойными и сильными.


    Говорит, что так растила своего сына Антона. Занималась с мальчиком с самого рождения.


    — В то время я преподавала йогу женщинам. Брала сына с собой, потому что не было на кого оставить. Больше всего моих учениц удивляли не упражнения, а то, что Антон не капризничал. Он спал или игрался.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...