Йога улучшает умственную деятельность

Занятие йогой улучшают кровообращение, укрепляет позвоночник, суставы и мышцы. Врачи также отмечают, что неспешные упражнения улучшают умственную деятельность.



— Классическая йога — это индийский комплекс упражнений для души и тела, — объясняет преподавательница столичного спортивного комплекса ”Идеал” Виктория Рыбачук, 48 лет. — Если приучить детей с малых лет делать упражнения, они будут расти спокойными и сильными.



Говорит, что так растила своего сына Антона. Занималась с мальчиком с самого рождения.



— В то время я преподавала йогу женщинам. Брала сына с собой, потому что не было на кого оставить. Больше всего моих учениц удивляли не упражнения, а то, что Антон не капризничал. Он спал или игрался.



medicus.ru