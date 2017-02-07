Заболевания десен опаснее, чем думаем

Недавние исследования, проведенные американскими учеными, показали, что заболевания полости рта достоверно приводят к диабету и болезням сердца, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Если же проблемы с зубами испытывает беременная женщина, то велика вероятность того, что ее родившийся ребенок будет иметь недостаточный вес. «Систематическое посещение дантиста может сильно сократить риск возникновения сердечно-сосудистой болезни, приступов и аритмии. Это также относится и к диабетикам , потратив сравнительно немного времени у стоматолога, они могут быть уверены в том, что не потеряют свои зубы», — говорит Гвен Коэн-Браун, консультант по стоматологии Министерства здравоохранения США. Если человек забыл почистить зубы после еды, то между ними начинают скапливаться бактерии. В дальнейшем они могут попасть в кровь. «Бактерии, находящиеся в полости рта, могут рано или поздно засорить кровеносные сосуды.

Откладываясь на стенках артерий, бактерии рано или поздно закупоривают их», — заявляет микробиолог Нью-Йоркского университета Уолтер Брец. Если же десны и зубы здоровы, то состояние эндотелия (ткани, выстилающей внутреннюю поверхность кровеносных сосудов) будет только улучшаться. Соответственно, чем здоровее эндотелий , тем меньше риск возникновения различных сердечных заболеваний. Авторы исследования, опубликованного в специализированном научном издании, приводят неутешительную статистику: на сегодняшний день почти 80% взрослых американцев страдают заболеваниями зубов и десен различной степени тяжести. Гинигивит и пародонтит также не редкость и среди будущих матерей. Из-за повышенного уровня эстрогена и прогестерона их десны становятся более восприимчивыми к бактериям. Это приводит к образованию патологических карманов, повышенной чувствительности и кровоточивости десен. Пока неясно, как еще, помимо недостатка веса, состояние зубов матери отражается на здоровье ее ребенка. Поэтому в университете Миннесоты сейчас полным ходом проводятся исследования на эту тему. Что же касается диабета, то тут ученые нашли прямую связь между его возникновением и заболеваниями десен. Как стало известно, воспалительные процессы могут увеличить риск возникновения диабета, и наоборот. Происходит это из-за того, что из-за большого количества бактерий у человека поднимается уровень инсулина. Рекомендации врачей остаются прежними: ежегодный осмотр у дантиста и чистка зубов после каждого приема пищи.

medicus.ru