Фастфуд повышает риск рака

Сразу два исследования проведенные в последнее время показали, что употребление пищи с высоким содержанием жира, приводит к росту содержания сахара в крови у женщин. Это означает, что такая диета повышает вероятность возникновения рака поджелудочной железы, кожи, матки и мочевых путей.



Согласно исследованию американских ученых, диета с высоким содержанием жиров повышает на 40% риск заболевания раком. Британское исследование определяет, что риск повышается на 38%.



Доктор Грег Мартин (Dr Greg Martin) ученый из британского центра по изучению раковых заболеваний (research manager for the World Cancer Research Fund in Britain) говорит, что 40% случаев рака можно предотвратить с помощью здорового образа жизни. По его словам, это еще одна причина задуматься об изменениях в диете.



medicus.ru