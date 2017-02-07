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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Фастфуд повышает риск рака
    Опубликовано: 2017-02-07 09:24:29

    Сразу два исследования проведенные в последнее время показали, что употребление пищи с высоким содержанием жира, приводит к росту содержания сахара в крови у женщин. Это означает, что такая диета повышает вероятность возникновения рака поджелудочной железы, кожи, матки и мочевых путей.


    Согласно исследованию американских ученых, диета с высоким содержанием жиров повышает на 40% риск заболевания раком. Британское исследование определяет, что риск повышается на 38%.


    Доктор Грег Мартин (Dr Greg Martin) ученый из британского центра по изучению раковых заболеваний (research manager for the World Cancer Research Fund in Britain) говорит, что 40% случаев рака можно предотвратить с помощью здорового образа жизни. По его словам, это еще одна причина задуматься об изменениях в диете.

    medicus.ru

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