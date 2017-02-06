Как стать опытным веб программистом за три месяца?

Сфера интернет-технологий дает сегодня большие возможности для реализации своего потенциала и заработка. Программисты, веб-дизайнеры, маркетологи, тестировщики востребованы на рынке IT как никогда, и перспективность этих профессий сохранится десяток лет как минимум. И невероятное преимущество их в том, что особых преград для желающих погрузиться в мир интернет-технологий нет - ни возраст, ни пол, ни уровень подготовки. Достаточно выбрать качественные курсы, которые укажут верный путь достижения цели.

Веб разработка - основа основ современной деятельности. Это рождение сайтов, которые мы сотнями пролистываем ежедневно. Для пользователей они - источник информации, для бизнеса - инструмент развития. И веб программисты - люди, которые эти возможности воплощают за весьма приличное вознаграждение. Хотите присоединиться к команде профессионалов - курсы frontend pro от Hillel в Днепропетровске дают такую возможность.

К уверенному владению версткой и знаниям JavaScript

С тех пор как в компьютерной школе Hillel (Гилель) заработали курсы веб программирования в Днепропетровске, жители Днепра стали на шаг ближе к профессиональной подготовке ITшников.

Курсы frontend разработчика в Днепропетровске предлагают обучение для слушателей с разной степенью подготовки:

веб программирование для чайников - frontend basic - отсутствие знаний терминологии, практического опыта и предметного ориентирования под руководством квалифицированных преподавателей быстро сменяются приобретением необходимых знаний и умений по изучению языков программирования js (JavaScript), разметки - html и описания - css;

если вы продвинутый слушатель, но ощущаете наличие определенных пробелов своих знаниях, чувствуете потребность в углублении и расширении горизонтов - курсы frontend pro помогут в этом.

Изучение веб программирования от Hillel не похоже на другие курсы по созданию сайтов. Во-первых, все слушатели могут совершенно бесплатно подтянуть профильные знания по английскому языку до должного уровня. Перед зачислением на курс вам предложат пройти тестовое собеседование для определения реальных навыков и подбора необходимого материала.

Курс разбит на логические части, что позволяет эффективно усваивать и применять полученные сведения, поскольку в процессе посещения занятий учащиеся получают не только глубокие знания, но и участвуют в работе над реальным задачами и проектами. Выполнение домашних заданий настраивает на самостоятельный поиск решений и реализации имеющегося инструментария. А комментарии и поддержка преподавателя помогут справиться со сложностями.

По прохождению курса web программирования Hillel выпускник в полной мере может претендовать на позицию Junior-разработчика с уверенным владением версткой и знанием JavaScript на продвинутом уровне. А это уверенный старт карьеры веб разработчика. Записаться на курсы можно по ссылке либо по телефону +38 (056) 785 93 75, +38 (067) 654 17 30. Удачного старта!