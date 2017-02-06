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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Запах спермы: как должна пахнуть семенная жидкость здорового мужчины
    Опубликовано: 2017-02-06 23:04:38

    Запах спермы сугубо индивидуален и находится в зависимости от множества факторов. У некоторых мужчин эякулят всегда пахнет одинаково, у других зависит от интимной гигиены или употребляемых в пищу продуктов. Бытует мнение, что мужчины восточных национальностей пахнут ярче и резче европейцев, и именно поэтому имеют более взрывной темперамент. Однозначно можно утверждать одно: в семенной жидкости содержится спермин—фермент предстательной железы, запах которого схож с ароматом каштана. Именно этот оттенок и должен превалировать в запахе спермы здорового мужчины.

    Почему сперма может приобрести неприятный запах

    Появление неприятного или специфического запаха спермы могут спровоцировать следующие причины:

    • Стрессовые ситуации. У некоторых мужчин чрезмерное возбуждение нервной системы может привести к тому, что запах семенной жидкости станет резким или даже едким. Связано это с увеличением выработки гормонов.
    • Несколько половых актов в короткий промежуток времени. В этом случае сперма приобретает малопривлекательный пресноватый запах.
    • Урогенитальные инфекции (уреплазма, трихомонада, кандида). При наличии этих и других патологий репродуктивной системы семенная жидкость может приобрести гнилостный букет.

    Часто проблема неприятного запаха спермы возникает при неправильном питании, злоупотреблении, алкогольными напитками и никотином.

    Как избавиться от неприятного запаха спермы

    Если мужчина всерьёз озадачен проблемой неприятного запаха, стоит уделить более тщательное внимание гигиеническим процедурам. Если эта мера не помогла, необходимо посетить уролога и обследоваться на наличие урогенитальных инфекций. Также следует сдать посев эякулята, общий анализ мочи и анализ мочи на флору. При наличии патологии будет назначено адекватное лечение.

    Если заболеваний не выявлено, улучшить запах спермы поможет избавление от стресса и вредных привычек, уменьшение количества принимаемых фармацевтических препаратов, а также регулярное употребление следующих продуктов:

    • Ананасы;
    • Клюквенный морс;
    • Цитрусовые;
    • Виноград;
    • Яблоко;
    • Манго;
    • Дыня;
    • Сельдерей;
    • Петрушка;
    • Зерна пщеницы;

    Эти продукты увеличивают содержание сахара в сперме и помогают замаскировать соленые и неприятные привкусы. Потребление спаржи, лука, чеснока, красного мяса, острых специй, различных видов « капустных» овощей и молочных продуктов, наоборот, следует ограничить. Не стоит полностью исключать эти продукты из рациона. Как правило, еда и напитки выводятся из организма в течение 12-24 часов. Именно этот промежуток и стоит учитывать при планировании орального секса.

    Источник статьи www.fertilnost.com – сайт о мужской фертильности.

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