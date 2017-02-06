Запах спермы: как должна пахнуть семенная жидкость здорового мужчины

Запах спермы сугубо индивидуален и находится в зависимости от множества факторов. У некоторых мужчин эякулят всегда пахнет одинаково, у других зависит от интимной гигиены или употребляемых в пищу продуктов. Бытует мнение, что мужчины восточных национальностей пахнут ярче и резче европейцев, и именно поэтому имеют более взрывной темперамент. Однозначно можно утверждать одно: в семенной жидкости содержится спермин—фермент предстательной железы, запах которого схож с ароматом каштана. Именно этот оттенок и должен превалировать в запахе спермы здорового мужчины.

Почему сперма может приобрести неприятный запах

Появление неприятного или специфического запаха спермы могут спровоцировать следующие причины:

Стрессовые ситуации. У некоторых мужчин чрезмерное возбуждение нервной системы может привести к тому, что запах семенной жидкости станет резким или даже едким. Связано это с увеличением выработки гормонов.

Несколько половых актов в короткий промежуток времени. В этом случае сперма приобретает малопривлекательный пресноватый запах.

Урогенитальные инфекции (уреплазма, трихомонада, кандида). При наличии этих и других патологий репродуктивной системы семенная жидкость может приобрести гнилостный букет.

Часто проблема неприятного запаха спермы возникает при неправильном питании, злоупотреблении, алкогольными напитками и никотином.

Как избавиться от неприятного запаха спермы

Если мужчина всерьёз озадачен проблемой неприятного запаха, стоит уделить более тщательное внимание гигиеническим процедурам. Если эта мера не помогла, необходимо посетить уролога и обследоваться на наличие урогенитальных инфекций. Также следует сдать посев эякулята, общий анализ мочи и анализ мочи на флору. При наличии патологии будет назначено адекватное лечение.

Если заболеваний не выявлено, улучшить запах спермы поможет избавление от стресса и вредных привычек, уменьшение количества принимаемых фармацевтических препаратов, а также регулярное употребление следующих продуктов:

Ананасы;

Клюквенный морс;

Цитрусовые;

Виноград;

Яблоко;

Манго;

Дыня;

Сельдерей;

Петрушка;

Зерна пщеницы;

Эти продукты увеличивают содержание сахара в сперме и помогают замаскировать соленые и неприятные привкусы. Потребление спаржи, лука, чеснока, красного мяса, острых специй, различных видов « капустных» овощей и молочных продуктов, наоборот, следует ограничить. Не стоит полностью исключать эти продукты из рациона. Как правило, еда и напитки выводятся из организма в течение 12-24 часов. Именно этот промежуток и стоит учитывать при планировании орального секса.

Источник статьи www.fertilnost.com – сайт о мужской фертильности.