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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украинские теннисисты улучшили позиции в мировом рейтинге АТР
    Опубликовано: 2017-02-06 17:00:05

    В обновленном рейтинге ATP лучшие теннисисты Украины несколько улучшили свои позиции, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
    Первая ракетка "сине-желтых" Александр Долгополов поднялся на две строчки - 67-й (715 очков). Илья Марченко сделал аналогичный рывок +2 - 91-й (624). Сергей Стаховский улучшил свою позицию на три ступени - 108 (555).
    Заметим, что Энди Маррей остался первой ракеткой мира.
    Стоит отметить, что Владислав Манафов улучшил свое персональное достижение, впервые поднявшись на 339-е место.
    Напомним, на этой неделе А.Долгополов и И.Марченко выступят на турнирах АТР в Эквадоре и Монпелье соответственно.

    Сергей Куркович

    Источник: УНН

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