В обновленном рейтинге ATP лучшие теннисисты Украины несколько улучшили свои позиции, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Первая ракетка "сине-желтых" Александр Долгополов поднялся на две строчки - 67-й (715 очков). Илья Марченко сделал аналогичный рывок +2 - 91-й (624). Сергей Стаховский улучшил свою позицию на три ступени - 108 (555).
Заметим, что Энди Маррей остался первой ракеткой мира.
Стоит отметить, что Владислав Манафов улучшил свое персональное достижение, впервые поднявшись на 339-е место.
Напомним, на этой неделе А.Долгополов и И.Марченко выступят на турнирах АТР в Эквадоре и Монпелье соответственно.
Сергей Куркович
Источник: УНН