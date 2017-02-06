Могерини пообещала твердую позицию ЕС по Украине Опубликовано: Незаконная аннексия Крыма не будет признаваться, а Минские соглашения должны быть полностью реализованы, говорят в ЕС.

Сегодня на заседании Евросоюза, на котором будет рассматриваться обострение на Донбассе, содружество подтвердит свою твердую позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини, передает Радио Свобода.

"Со стороны Европейского союза мы имеем четкое видение: незаконная аннексия Крыма не будет признаваться, а Минские соглашения должны быть полностью реализованы, включая то, что сначала следует установить режим прекращения огня, восстановить спокойствие на востоке Украины. Это - необходимость", - сказала она.

"Я убеждена, что ЕС сегодня еще раз подтвердит свою твердую позицию и будет работать со всеми партнерами, в том числе в "нормандском формате", где вовлечены Украина и Россия, чтобы найти путь решения конфликта ", - заявила глава европейской дипломатической службы.

Накануне Могерина заявила российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что бои в Украине нужно прекратить.

А ранее Могерини назвала Украину среди приоритетов ЕС на 2017 год. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.