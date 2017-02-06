Сергій Савчук: Темпи встановлення нових потужностей електрогенерації з відновлюваних джерел в Україні у 2016 році збільшилися в 4 рази у порівнянні із 2015 роком

Впродовж останніх двох років в Україні активізувалася сфера виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Так, у 2016 році введено 120 МВт нових потужностей об’єктів, що генерують «зелену» електроенергію та працюють за «зеленим» тарифом. Це в 4 рази більше ніж у 2015 році! Про це повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, коментуючи останні статистичні дані з цього питання.

Показовим є той факт, що з цих 120 МВт потужностей 99,1 МВт – це сонячні електростанції. Крім цього, після майже дворічного затишшя у секторах вітроенергетики та біоенергетики було введено 3 вітроелектростанції загальною потужністю 11,6 МВт та 1 електростанцію на біомасі потужністю 3,5 МВт. Також у 2016 році встановлено 3,3 МВт потужностей малих ГЕС та 3,1 МВт – об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу.

"Такі статистичні дані – результат ефективної дії підготовленого спільно із Держенергоефективності Закону України від 04.06.2015 р. №514-VIII, яким скасовано вимогу щодо місцевої складової, введено надбавку у розмірі 5% та 10% до тарифу за використання обладнання українського виробництва, збільшено тариф на виробництво електроенергії з біомаси та біогазу", - повідомив Сергій Савчук.

Як пояснив Голова Агентства, саме завдяки цьому закону у 2016 році дві вітроелектростанції та одна мікро ГЕС змогли отримати надбавку до «зеленого» тарифу за використання обладнання вітчизняного виробництва. «Така премія стимулює бізнес та інвесторів працювати на українському ринку, активізує виробництво обладнання та матеріалів у сфері відновлюваної енергетики, сприяє розвитку національної економіки та створенню робочих місць», - прокоментував Сергій Савчук.

Загалом, станом на 1 січня 2017 року в Україні встановлена потужність об’єктів, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел та працюють за «зеленим» тарифом, становить 1,1 ГВт. У 2016 році цими об’єктами було вироблено понад 1,7 млрд кВт*год електроенергії.