Киевское метро в течение года полностью откажется от жетонов Опубликовано: По состоянию на 1 января 2017 года общее количество жетонов, которое находится на учете предприятия, достигает более 2 млн штук.



В предприятии "Киевский метрополитен" планируют отказаться от жетонов на протяжении 2017 года.



Пресс-служба метрополитена Киева сообщила, что это планируется сделать постепенно, до конца года.



По состоянию на 1 января 2017 года общее количество жетонов, которое находится на учете предприятия, достигает 2 149 689 штук.



"В течение 2016 года количество жетонов, которые учитываются в метрополитене уменьшилось на 1 864 172 штук", - добавили в пресс-службе.



На вопрос, когда будут введены проездные билеты нового образца, которые заменят жетоны, в пресс-службе ответили, что это будет происходить постепенно.



"Учитывая принятие Верховной Радой закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", КП "Киевский метрополитен" готовится к переходу на единый электронный билет, постепенно выводя жетон с обращения как средство оплаты проезда", - сообщили в пресс-службе.



Относительно стоимости такого билета, то она будет известна после определения вида электронного средства оплаты разового проезда в рамках внедрения единого электронного билета для всего пассажирского транспорта Киева.



Напомним, что Киевская мэрия оценивает себестоимость проезда в метрополитене в 6 гривен за поездку. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.