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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Киевское метро в течение года полностью откажется от жетонов
    Опубликовано: 2017-02-06 15:15:29

    По состоянию на 1 января 2017 года общее количество жетонов, которое находится на учете предприятия, достигает более 2 млн штук.
     
    В предприятии "Киевский метрополитен" планируют отказаться от жетонов на протяжении 2017 года.
     
    Пресс-служба метрополитена Киева сообщила, что это планируется сделать постепенно, до конца года.
     
    По состоянию на 1 января 2017 года общее количество жетонов, которое находится на учете предприятия, достигает 2 149 689 штук.
     
    "В течение 2016 года количество жетонов, которые учитываются в метрополитене уменьшилось на 1 864 172 штук", - добавили в пресс-службе.
     
    На вопрос, когда будут введены проездные билеты нового образца, которые заменят жетоны, в пресс-службе ответили, что это будет происходить постепенно.
     
    "Учитывая принятие Верховной Радой закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", КП "Киевский метрополитен" готовится к переходу на единый электронный билет, постепенно выводя жетон с обращения как средство оплаты проезда", - сообщили в пресс-службе.
     
    Относительно стоимости такого билета, то она будет известна после определения вида электронного средства оплаты разового проезда в рамках внедрения единого электронного билета для всего пассажирского транспорта Киева.
     
    Напомним, что Киевская мэрия оценивает себестоимость проезда в метрополитене в 6 гривен за поездку.

    Инф. korrespondent.net

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